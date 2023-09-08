翻拍自台劇《想見你》的Netflix韓劇《走進你的時間》找來新生代男神安孝燮演出男主角，日前他抽空接受台灣媒體視訊聯訪，劇中也神還原台版騎機車上下學的場面，安孝燮自曝，其實自己和一起演出的姜勳都不會騎車，還因此特訓了2個月，「每當有騎機車的場面我都會非常緊張，因為除了要騎車外，還要演戲，每次有騎車的戲份我都會提早到現場練習」。

安孝燮在劇中將同時扮演具延准、南時憲2個角色，他表示，並不會覺得錯亂，因為沒有想著要1人分飾2角，而是把他們看作2個獨立的角色，「集中在思考他們的故事上，想像他們的成長背景」，但還是怕觀眾會感到混淆，所以外型方面有特別作了區隔，此外，劇中也他也得從10多歲演到30歲多歲，橫跨了極大的年齡段，「而且其實不是按照時間的順序去拍攝，是在不同年代之間切換，所以要投入到劇情對我來說是個挑戰」，因此特別注重「眼技」，他認為「每個人的眼神中都會看到一份真誠，而不同的年齡段也會有不同深度的眼神」。

安孝燮（右）直呼被姜勳的微笑融化。（Netflix提供）

劇中也能看到他穿上制服逆齡演出高中生的帥氣模樣，現年28歲的安孝燮坦言，因為高中時代確實有點久遠，剛開始也有點擔心和害羞，「我在建立這個角色的人設時，也回想我自己當年是怎麼樣的一個高中生。我高中的時候不太注重外表，在學校都是以非常自然的狀態出現，所以這次我也盡量以這樣的方式呈現」，而隨著一天天的拍攝，「我專注在故事與劇本中，慢慢也就相信了自己是一個高中生。透過這次演出，能夠再次體驗高中生的生活，對我來說十分幸福」。

安孝燮演出《走進你的時間》特別注重「眼技」。（Netflix提供）

安孝燮分享因為在劇中和全余贇、姜勳飾演好友，在拍攝的過程中，也自然而然地就成為了好朋友，「我們3個人在一起時，姜勳會一直逗我們玩，而余贇則是臉上經常掛著微笑」，片場氣氛相當歡樂。由於都是首度合作，他也提到對2人的初印象，「第一次見面，余贇姊姊就非常善良，也很關心別人。而姜勳則是微笑的時候非常可愛，我自己是非常怕生的人，但姜勳的微笑融化了我的心，所以我們很快就成為了朋友」。

1995年出生的安孝燮屬於MP3世代。（Netflix提供）

《走進你的時間》故事描述韓俊熙（全余贇飾），因為一場意外失去生命中的愛人具延准（安孝燮飾），因為一台隨身聽而時空穿越回1998年，他說，自己是出生在錄音帶轉換到CD的年代，對錄音帶的回憶只有爸爸小時候每天放經典的卡帶音樂給他聽，而且其實自己更屬於MP3世代，但笑曝，當時一直不知道怎麼把音樂放進去，所以裡面都是姊姊愛聽的歌。

《走進你的時間》今（8日）在Netflix上線。