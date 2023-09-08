過去兩年來，美國商務部對華為和中國晶片產業祭出一連串限制措施。對於在華為新機Mate 60 Pro發現「據稱」是7奈米製程處理器，該部門表示已經著手收集更多相關訊息。

此款晶片由中芯國際打造。這兩家中國科技業龍頭都被美國列入貿易黑名單，在取得美國技術方面受到管制。

華府現在的討論聚焦於華為取得先進晶片並推出5G手機，是否意味著美方以商務部為首試圖遏阻中國科技業的計畫失敗。華府擔心中國科技業可能助該國取得軍事方面的優勢。

美國政府也開始考慮，美國透過管制關鍵材料、工具與技術出口來遏阻中國科技業的機制，是否需要加強？

美國商務部發言人發布聲明表示，我們正著手收集更多有關「據稱」是7奈米晶片的訊息，我們要闡明的是，對於中國構成的國安威脅，出口管制只是美國政府解決這個問題的工具之一。自2019年以來實施的限制已經擊倒華為，並迫使該公司自我改造，這讓中國政府付出巨大代價。

根據TechInsights為彭博進行的拆解，除了主要的處理器之外，華為Mate 60 Pro採用的中國零組件比例異常高，顯示該國在自主技術研發方面取得顯著的進展。

美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）對此表示，在美國政府獲得更多訊息之前，他不便發表評論。