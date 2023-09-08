道明外僑學校操場跑道龜裂受損。（北市教育局提供）

中山區大直街94巷民宅塌陷，截至9月8日上午11時，北市教育局掌握住戶內受影響師生共43位，另受影響的道明外僑學校，則已預防性停課1天。北市教育局表示，已派員進駐前進指揮所協助校園師生就學與安置，並與建管處協調建商裝設監測儀器，即時追蹤該校校園建物受影響情形。

教育局表示，事發後立即請周邊鄰近學校確認校內師生及建物受影響情形，目前校安通報計有2名老師、41名學生，共計43位受影響，目前皆已掌握師生安置狀況，並主動提供師生課務、服儀、課本、教具等彈性處理協助，後續將持續關心師生狀況。

教育局也說，校舍部分，目前僅道明外僑學校的圍牆及操場跑道龜裂受損，為確保師生安全，9月8日先行停課1天，而針對道明僑校受損情形，教育局今日協同建管處及台北市土木技師公會到校勘查，初步評估校舍教學區域在影響範圍外，暫無安全之虞。

教育局表示，已請道明僑校暫停開放操場使用，並已搭設圍籬做好區隔，儘速請建商協助修復圍牆及操場，建管處也將協助學校設置監測儀器，持續追蹤建物受影響程度。