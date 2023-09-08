民雄大士爺今凌晨火化升天，嘉義縣山區立委參選人林國慶6張手舉板一路隨行引發爭議。（呂妍庭攝）

民雄大士爺今凌晨火化升天，嘉義縣山區立委參選人林國慶6張手舉板一路隨行引發爭議。（呂妍庭攝）

嘉義縣民雄大士爺今凌晨火化升天，熱鬧莊嚴的儀式進行過程中，嘉義縣山區立委參選人林國慶6張手舉板一路隨行，引起不少民眾、攝影愛好者反彈，斥宗教活動不應淪為選舉造勢，連網紅小商人也在臉書開酸，林國慶事後道歉，表示競選團隊只是單純要增加曝光率，造成困擾深表歉意。

大士爺火化升天是3天大士爺祭典重頭戲，昨深夜吉時一到，由嘉義縣副縣長劉培東、民雄鄉長林于玲、大士爺廟董事長周漳炎等貴賓進行祭祀，護送大士爺神尊至升化場，但今凌晨儀式結束卻傳出不少怨言，怒指林國慶的手舉牌破壞莊嚴畫面，更有人批有如國慶爺出巡，直呼太扯了！

大士爺廟表示，廟會慶典第一次發生這種事，為讓儀式順利進行，廟方人員才未出面制止，但觀感實在不佳。周漳炎則說，宗教不要政治化，未來會嚴禁在大士爺神尊周圍舉手拿牌等情況，重申大士爺神像火化升天，象徵讓大士爺帶走好兄弟，幫助地方恢復平靜，是民雄鄉最珍貴的文化資產之一。

林國慶表示，他無黨無派，參選過程中沒有中央和地方派系的資源，競選團隊單純想說廟會活動人多，想借此機會增加曝光度，卻造成誤解，實感抱歉，會深加檢討，調整作法。