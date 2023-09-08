大直民宅在塌陷前幾天，早就出現牆壁龜裂漏水、磁磚掉落等現象。不過當地民眾指出，基泰建設都僅消極處理，針對滲水的牆面「補補水泥、抓抓漏」。（陳怡君辦公室提供／丁上程台北傳真）

大直民宅在塌陷前幾天，早就出現牆壁龜裂漏水、磁磚掉落等現象。不過當地民眾指出，基泰建設都僅消極處理，針對滲水的牆面「補補水泥、抓抓漏」。（陳怡君辦公室提供／丁上程台北傳真）

大直民宅在塌陷前幾天，早就出現牆壁龜裂漏水、磁磚掉落等現象。不過當地民眾指出，基泰建設都僅消極處理，針對滲水的牆面「補補水泥、抓抓漏」。（陳怡君辦公室提供／丁上程台北傳真）

大直基泰建設建案7日晚間發生工安事件，不僅工地已經塌陷，就連隔壁棟40年民宅也直接陷落。坍塌民宅的住戶表示，早在前幾天房屋內部就有異狀，不僅牆壁的磁磚頻頻掉落，外牆出現大裂縫外，內部的牆壁更是長期出現各種裂縫，甚至有滲水的情況。不過基泰建設卻僅派人「補水泥、抓漏」，不承認是施工造成的鄰損，讓民眾直呼「這不是鄰損什麼才是鄰損？」

坍塌民宅的居民表示，家中牆壁從施工開始就出現裂痕，到近日更是裂到下雨天會有滲水、漏水，向建商反應後，也僅是派人來重新塗抹牆壁水泥，並對牆壁進行抓漏施作。至於住屋外牆的磁磚，則是時不時掉落，還沒掉落的磁磚則是越來越扭曲，牆壁甚至出現肉眼可見的大型裂縫。

民進黨台北市議員陳怡君指出，受災住戶們從建商動工的那一天起，就忍受著每天的膽戰心驚，不知道這顆不定時炸彈究竟何時會爆，但住戶們並非是坐以待斃、沒有自救，而是各種陳情方式都施展出盡，包括向建商、向市府，該做的都做了，最後仍是成為官商相護之下的犧牲品。

陳怡君直言，如今已造成如此慘烈的後果，建商應負最大責任，她將會出面替住戶爭公道，要求建商無條件全額賠償、原地重建，恢復受災住戶的家園，並且追究公部門失職。陳怡君也向基泰喊話：「應負起全部的賠償責任，及民眾的損失，不要再讓市民受到二度傷害，更要擔起企業應有的良心及責任！」