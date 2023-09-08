日媒報導日本首相岸田文雄計劃最快9月13日內閣改組及調整自民黨務人事，預料內閣改組幅度不低；至於自民黨副總裁麻生太郎和幹事長茂木敏充很可能留任目前黨職。

綜合日本讀賣新聞、日本經濟新聞、共同社報導，多名政府、執政黨相關人士透露內閣改組與黨務人事調整。岸田已在朝下週改組與調整的方向協調。

岸田計劃9月11日從印度返國後召開自民黨臨時黨務會議，進入具體作業程序，並協調於13日上午敲定自民黨人事案，下午進行內閣改組。

岸田昨天對此表示「會適才適所」，並根據這個原則一邊思考改組及調整人事時間，一邊考慮人事內容。

麻生太郎和茂木敏充分別是執政的自民黨內第二、第三大派閥「麻生派」及「茂木派」會長，從岸田上任首相以來，一直支持岸田內閣運作；岸田則是黨內第四大派閥「岸田派」的會長。

日媒指出，留任麻生和茂木有助於岸田穩定執政。而麻生及茂木於昨天在東京都內會面，確認持續協助支持岸田。

至於內閣人事，岸田盼帶給外界耳目一新感覺，研擬大幅度改組。

岸田還有意讓自民黨內最大派閥「安倍派」裡目前擔任內閣官房長官的松野博一、自民黨政調會長荻生田光一兩人在黨內或內閣更上層樓，以獲得「安倍派」合作。