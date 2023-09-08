新竹市文化局長錢康明即將在11日去職，繼先前爆料早在4月就看過新竹市長高虹安搭乘的黑色保時捷，今日再度在臉書上貼出整理好的衣物、名片等照片，並留下他「夢到」自己擋人財路等意味深長的37字，瞬間讓網友沸騰留下無限想像。

針對高虹安搭乘多輛百萬名車出入爭議，先前錢康明已爆料，2023年4月新竹市兒童藝術節，黑色保時捷就出現過了，今日又貼出整理好的文化局長背心、外套和帽子，以及防災手冊、職務章跟尚未發完的多盒名片，並留下耐人尋問的「夢境文」。

錢康明在臉書發文指出，「我做了一個夢，夢到我擋人財路，一個夢~不用寫回應文，幕僚們好好休息，周一才是上班日，」其中「擋人財路」的說法，引發無限想像，似乎預告即將在下周一去職日爆料，網友也紛紛敲碗。而面對媒體詢問夢境為何？錢康明則回覆他上班到本周日，下周一才離職。

民進黨新竹市議員劉康彥則質疑，若夢是真的，高虹安是否答應了誰，或又跟對方交換什麼，若夢是真的，高虹安簡直把新竹市政府當作秤斤論兩的肥肉，對方敢開價，高虹安就敢議價，也反問接下來誰敢再接任文化局長？