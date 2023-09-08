新北國王挑戰新賽季與東超聯盟，團隊戰力補強，8日宣布簽下來自美國的大前鋒比利（Billy Preston），成為禁衛軍的第三位洋將(前兩位是續留的穆倫斯與曼尼高)，希望年輕但有多國職籃經歷的比利能在攻防兩端帶給禁衛軍貢獻。

比利來自加州，今年滿25歲，身高208公分，學生時期被評選為五星高中生，大學收到NCAA名校堪薩斯大學招募，驚人的活動能力是個人招牌，同時擁有優異的外線手感，個人精湛的突破能力更是常常成為好球製造機。

2018年投入NBA選秀未受親睞，比利隨後代表克里夫蘭騎士出賽夏季聯賽，並簽下雙向合約效力其G League球隊克里夫蘭劍客，由此開啟職業生涯，之後轉戰他國職業聯盟，近年征戰南非職籃效力於開普敦老虎，場均可貢獻 16.6分、9.4籃板。

對於比利的加盟，總經理毛加恩表示：「比利可以說是現代籃球標準的延伸四號球員，擁有很好的運動能力，能切能投的身手具備優異的進攻破壞能力，靈活的身手搭配高度也能提供禁衛軍防守上的強度，年僅25歲仍是潛力無窮的年輕球員，非常期待他與牧倫斯、曼尼高新賽季的搭配組合，相信可以給國王在調度上更加靈活，幫助球隊取得更棒的成績。」