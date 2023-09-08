國民黨主席朱立倫今早赴浮洲福德宮參香，他祈求國泰民安，並替立委參選人葉元之拉票。（高鈞麟攝）

國民黨主席朱立倫今（8）日赴新北市板橋慈惠宮、接雲寺及浮洲福德宮，由立委參選人林國春、葉元之陪同參香，朱立倫火力全開，猛烈抨擊民進黨弊案叢生，不只口罩、疫苗、快篩試劑缺貨，1顆雞蛋還要補助32元，而國民黨堅持兩岸和平，他強調「做好繼續，做差就換人做」，侯友宜當選將成立特偵組，徹查民進黨的弊案。

朱立倫今早連趕3間廟宇參香，他祈求國泰民安、全民平安健康，更祈侯友宜、林國春、葉元之能順利當選。

前立委、浮州福德宮主委吳清池指出，過去大家常常罵共產黨，但民進黨比共產黨更狠，民眾鬱卒在心裡不敢說，唯有靠百姓覺醒，全民團結才能下架民進黨。

朱立倫指出，為了下一代，兩岸一定要和平，如果發生戰爭，受害的是百姓，而兩岸信眾拜的是一樣的神明，如果兩岸互相傷害，神明也不忍心讓兩岸信眾互相殘殺，國民黨堅持兩岸要和平，政黨政治就是「做好繼續，做差就換人做」。

朱立倫話鋒一轉，痛批民進黨無能，前陣子鬧蛋荒，1顆進口蛋要補助32元，引起全民公憤，農業部長變成超思的發言人，政策到底有無合理性、政策背後有無弊端？臨時成立、資本額僅50萬的小公司，如何能獲得高補貼，民代們應要追根究底。

朱立倫說，過去缺口罩、疫苗、快篩試劑，痛苦的都是百姓，台電賣電給民眾每度收2.5元，向光電廠商購電卻每度要5元。很遺憾民進黨立委、議員應該要代表民意，要求陳吉仲、政府講清楚，而賴清德曾當過市長、院長，怎能接受亂花公帑？