台中市大里區東勢尾活動中心涉長期占用私有地，面臨拆屋還地，經公所與地主協議，約定提供使用至年底、明年初拆除。台中市議員李天生8日呼籲市府盡速尋覓新地闢建活動中心，讓地方居民能有集會活動場所。

李天生指出，日前大明里鄰長暨里工作會報中，大里區公所社會課長陳文幸指出東勢尾活動中心長期占用私有土地，經地主多次催討與協調，地主希望能拆屋還地，同時拒絕接受出售、出租或補償；該土地確定歸還地主，不過公所與地主協議提供東勢尾活動中心使用到年底，明年初再進行拆除。

陳文幸表示，經邀請專家評估，由於活動中心建物老舊且超過使用年限，同時為舊式磚造建物，無法再進行安全維修，加上面積只有60坪，不符合政府興建活動中心的規定，因此無法原地重建，未來該處將進行綠美化，提供鄉親休憩使用。

東勢尾活動中心是當地重要的集會場所，平時除開放給社區發展協會開班使用，也有不少民眾會在該地休閒聊天。東勢尾社區發展協會總幹事朱惠禎說明，目前協開設書法班、歌唱班等都會使用該場地授課。雖然活動中心已蓋成已久，但建物完好，至今沒有漏水破損，是當地不可多得的好場地，若拆屋收回，協會可能就沒有合適場地使用了。

李天生提醒，公所長期在活動中心內設置投開票所，未來拆除後將另找地點設置投開票所，希望鄰長們協助宣導，避免造成鄉親困擾。同時要求妥善安排社區發展協會各項研習課程上課地點，盡速找尋適地點興建新活動中心，只是目前寸土寸金，預期要朝向聯合活動中心方式努力。