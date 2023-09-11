根據蘋果支援網頁，ImageIO漏洞可以讓駭客透過惡意影像發動攻擊，當用戶執行惡意製作的影像時，可能產生系統漏洞，允許執行任意程式碼。此外，Wallet錢包漏洞可能透過惡意製作的附加檔案，導致系統執行任意程式碼。

市場預期蘋果將在發表iPhone 15新機時，一併釋出iOS 17作業系統更新，但iOS 17適用機型不包含iPhone 8、iPhone 8 Plus及iPhone X。這3款舊機的用戶如果想修補安全漏洞，可考慮升級到iOS 16.6.1。