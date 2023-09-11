根據蘋果支援網頁，ImageIO漏洞可以讓駭客透過惡意影像發動攻擊，當用戶執行惡意製作的影像時，可能產生系統漏洞，允許執行任意程式碼。此外，Wallet錢包漏洞可能透過惡意製作的附加檔案，導致系統執行任意程式碼。
市場預期蘋果將在發表iPhone 15新機時，一併釋出iOS 17作業系統更新，但iOS 17適用機型不包含iPhone 8、iPhone 8 Plus及iPhone X。這3款舊機的用戶如果想修補安全漏洞，可考慮升級到iOS 16.6.1。
蘋果公司（Apple）將於13日凌晨1時舉辦線上特別活動，外界推測iPhone 15系列新手機將亮相。蘋果今天先釋出iOS 16.6.1作業系統更新，修復ImageIO影像、Wallet錢包兩大安全漏洞。
根據蘋果支援網頁，ImageIO漏洞可以讓駭客透過惡意影像發動攻擊，當用戶執行惡意製作的影像時，可能產生系統漏洞，允許執行任意程式碼。此外，Wallet錢包漏洞可能透過惡意製作的附加檔案，導致系統執行任意程式碼。
市場預期蘋果將在發表iPhone 15新機時，一併釋出iOS 17作業系統更新，但iOS 17適用機型不包含iPhone 8、iPhone 8 Plus及iPhone X。這3款舊機的用戶如果想修補安全漏洞，可考慮升級到iOS 16.6.1。
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