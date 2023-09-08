英國國王查爾斯三世在已故女王伊麗莎白二世逝世和他即位為王一週年這天，向大眾的「愛與支持」表達謝意，同時矢言為大眾服務。

伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）2022年9月8日逝於蘇格蘭的巴爾莫勒爾堡（Balmoral Castle），享耆壽96歲。她在位長達70年，是英國歷來在位最久的君主，全國為她哀悼10天，世界各地也紛紛致哀紀念。查爾斯三世（King Charles III）隨後即位為王。

路透社報導，查爾斯三世將與王后卡蜜拉（Camilla）私下平靜地在蘇格蘭的行宮度過這一天，預計不會參加任何儀式性活動，也不會舉辦大型家族私人聚會。

查爾斯三世在聲明中說：「為了紀念已故女王陛下逝世和我即位一週年，我們懷著深情緬懷她漫長的一生、鞠躬盡瘁的服務和她對於我們許多人的意義。」

他說：「我也深深感謝（大眾）一年來向我與妻子展現的愛與支持，我們會盡力為大家服務。」

伊麗莎白二世過去也常常這麼說，她去年6月在慶祝登基70週年的「白金禧」（Platinum Jubilee）活動結尾時說：「我仍致力於盡我所能服務大眾。」那是她生前出席的最後一場大型公開活動。

按照這類王室事務的慣例，倫敦一座公園和倫敦塔（Tower of London）將鳴放禮炮。首相蘇納克（Rishi Sunak）說，在這個「莊嚴的週年紀念日」，全國人民與查爾斯三世和王室同在。

查爾斯三世低調度過即位紀念日，與伊麗莎白二世過去的做法一樣，她不認為這是應該慶祝的日子，因為這一天讓她想起父親喬治六世（King George VI）的猝逝。

民意調查顯示，多數英國人目前對查爾斯三世的統治還算滿意，但年輕人似乎不太關注。

查爾斯三世還須處理王室內部的各種問題，尤其是哈利王子（Prince Harry）與妻子梅根（Meghan）與家族失和已久；還有弟弟安德魯王子（Prince Andrew）因與從事性犯罪的美國富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）往來而惹上醜聞，不得不卸下王室職務。