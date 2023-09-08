中山科學研究院研發近程自動化防禦武器系統獲軍方採購，中科院謝姓副組長、彭姓技術師、白姓總工程師涉嫌勾結廠商，將標案電纜規格從軍規改為商規。另間廠商意外得標，竟從大陸進口電線，導致系統頻頻故障。檢方將謝等11人依背信、洩密、詐欺取財等罪起訴。

中科院研發的近程自動化防禦武器系統獲得陸軍、海軍、海巡署等單位採購，但中科院測試時發現屢屢故障，一查竟是電纜品質不佳，且採樣後，還在電線上找到大陸公司印製的名稱、號碼。中科院向業者反映後，業者還擦洗掉大陸證號，並打印上國外大廠認證的編號試圖蒙混過關。

桃園地檢署檢察官賴穎穎指揮桃園市調查處調查，發現中科院謝男、彭男、白男涉嫌為廠商訂做標案，且為提高廠商獲利，將標案內軍規改為商規，並將文件洩密給廠商。

不過雖為特定廠商量身打造標案，最後卻由另間廠商得標，該廠商得標後，為提高利潤，竟從大陸進口電線，並在台灣加工，佯稱是台灣製品交給中科院，並獲得撥款5546萬餘元。

中科院人員、業者辯稱毫無私心，全然是為中科院、我國國防提供最好、最佳、最適的設計或製品品質。還稱提供中科院製品僅為大陸「導體」，也保固換貨，對於中科院毫無損害。

檢方痛批，若毫無私心，為何標案過程中各種護航、幫忙、異常報價，甚至還提供廠商各種資料，連廠商資格設定草稿還要先提供給廠商過目。白等人稱用商規製品替代即可，檢方也質疑，若可以用商規，何須軍規存在？

檢方又說，難道在我國國際地位特殊、兩岸情勢緊張，近來大陸地區多次軍武演習現況下，選擇不耐用、恐遭老鼠嚙咬的商規電纜線，還能確保來日不幸開戰時，中科院設計的近程自動化防禦系統能正常運作？如此可對千萬軍民交代？

檢方認為，白等人犯後態度不佳，毫無悔意，所為恐嚴重危及軍事國防安全及千萬軍民生命危險，請求謝男處18年有期徒刑，彭、白各12年，其餘從重量刑。