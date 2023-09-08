外型亮麗，擁有少女般的白皙膚色的壹電影台主持人朱蕾安，前兩日出外景錄製美食電影特輯時，因天氣微涼、且有些許陽光，所以朱蕾安只有在臉部擦了防曬，回家後竟發現自己全身大曬傷！不僅在胸口曬出洋裝的形狀，連背部、腿部也整片紅腫，自嘲是「宮廷式曬傷」，網友看了驚呼實在太誇張！

朱蕾安表示，自己是屬於不太會曬黑的體質，所以原本製作單位本有準備防曬乳要幫她防護一下，但當時風很大，陽光看似「無害」，所以只有在臉部擦了防曬，脖子以下則無特別再加強；外景三小時收工後，工作人員紛紛開始發現手上曬出「白手錶」，這才讓朱蕾安趕緊回家照鏡子檢查，沒想到一脫下洋裝嚇了一大跳，胸口、手臂、背部、腳踝都無一倖免，原本白皙的皮膚意外曬出「天然桃心領」和「優雅長手套」，令相當注重美白保養的她大傻眼，當下立馬上網搜尋「美白曬傷怎麼辦」，然後衝出門買兩罐蘆薈凝膠回來狂敷。

朱蕾安說，她從來沒有曬傷這麼嚴重過，之前連在墾丁出過外景一整天也沒事，這次真的是疏忽才會發生慘案，網友看了曬傷照也幽默的說很像「奧特曼」、星戰人物，並安慰她曬傷還是很美。樂觀的朱蕾安說，目前皮膚已開始微微刺痛，短時間只能盡量穿長袖或長裙出門，才不會有色差問題，但相信這次「傷痛中學習」後，未來一定會乖乖做好防曬措施。