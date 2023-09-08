開學了！來自義大利、巴西等14國35位國際交換生，至新北16所高中職交換一年。各校陸續安排相見歡活動，新北市教育局更贈送72小時順口溜華語課程、新北遊學體驗及國際學伴攜手共學等見面禮，讓國際交換生們認識新北文化之美及感受濃厚人情味。

教育局表示，新北市長期與國際扶輪進行國際交換生單一媒合大平台，並推動新北市學生出國一年免休學交換留學計畫，112學年度到新北市的國際交換生是前一學年度的1.5倍，迄今新北市學生出國及外籍生到新北市交換學習的國際交換生約有300名。

新莊高中迎來分別來自墨西哥、美國、日本、德國的四位國際交換生，德國籍Neela表示，進入高二美術班之後受到同學熱烈的歡迎，用英語打招呼、一同上課、聊天，也期待到多元選修德語班與同學們用德語分享自身的故事。

和Neela同班的陳同學也說，班上來了國際交換生覺得很有新鮮感，交換生雖因語言不通而在課程適應上較為辛苦，但很佩服她不服輸的勇氣，自己和同學們下課時也帶Neela認識校園，讓她能更快習慣校園生活。

另外，學校還將安排美籍Natalie到校內課程Fun English說故事工作坊，與同學一同玩聲音遊戲，用中英文角色扮演說故事。國際交換生以隨班上課為主，校方也積極鼓勵各班導師可邀請交換生們入班互動；盧老師是國際交換生的華語老師，她表示交換生們對華語的理解程度高，第一堂課之後就很快的進入狀況，能夠以華語彼此問候，令她十分驚喜。

泰山高中的國際交換生相見歡活動中，學校致贈三位來自巴西和烏干達的交換生校慶紀念T恤及印有學校LOGO的專屬保溫杯，並帶著交換生們認識校園和周邊環境。

除了隨班上課外，學校還會安排體驗職業類科的實作（例如電子科物聯網實習課程）和體育專班（桌球、跆拳道、籃球、射箭等）的訓練；在社團活動上，來自巴西的Maria對攝影有濃厚的興趣，學校也預計讓國際交換生們進入攝影社進行理論學習及實際外拍。

來自烏干達的Quine到體育班與桌球選手比賽，放學後與接待家庭的母親開心分享，在家鄉就熱愛打桌球的她，也和選手們訂下再次挑戰的約定。接待家庭的張媽媽說，學校對於交換生的安排兼具實用性和多元性，孩子們每天回家都收穫滿滿，熱情分享在學校接觸到的人事物和學習到的新知識，家長們能從中感受到學校對交換生的重視。