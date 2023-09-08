桃竹苗分署培訓選手李俊誠苦練漆作裝潢技能終於取得國手資格。（桃竹苗分署提供／蔡明亘桃園傳真）

勞動部辦理第47屆國際技能競賽國手選拔賽，勞動力發展署桃竹苗分署派36位優秀選手角逐，最終在12項職類脫穎而出，取得7位正取國手與8位備取資格，其中在「漆作裝潢」與「服裝創作」2職類更包辦正、備取國手，國手們明年將赴法國里昂參賽爭取佳績。

取得漆作裝潢職類正取國手資格的李俊誠，目前就讀萬能科技大學室內設計與營建科技系四年級，同時也是桃竹苗分署培訓選手。他分享，2019年參加全國技能競賽到取得國手這條路走了4年，過去因經驗不足，連2年鎩羽而歸，分區賽僅獲第四名，在第51屆全國技能競賽，他決心挑戰更好成績，卻碰上疫情攪局打亂培訓節奏。

李俊誠把握練習時間，平日在分署訓練崗位練習到天黑才回宿舍休息，假日回家更把家裡牆壁當作畫板練習，終於在第51屆分區賽及全國賽中，以黑馬之姿奪下雙金，也萌生爭取國手的夢想，靠著不屈不撓的意志，終於力戰群雄，取得漆作裝潢國手資格。

李俊誠說，感謝分署老師宋侑蓁悉心指導，讓他實現代表國家參賽的夢想。他分享這次創作項目，以白鷺鷥和熱帶植物為主題，強調人生的種種選擇，可以如葉子一樣穩定在地面上過一生，也可像飛鳥般振翅翱翔在天地之間，他期許自己能像畫中的飛鳥，不論實現夢想的道路有多艱難都要勇往直前。

另取得漆作裝潢備取國手資格的高浩慈，目前就讀雲林科技大學創意生活設計系二年級，同時也是分署培訓選手，他這次國手選拔賽的創作項目，以木槿花的花語「堅持不懈」為靈感創作，也奪得評審青睞。

宋侑蓁表示，李俊誠的個性穩定細膩，高浩慈是較跳躍且有衝勁，2位選手特質不同，在這次訓練除了安排基本項目，更要求選手學習分享自己的操作技巧，藉討論發掘彼此作品的優缺點，從不同角度分析塗料的屬性及操作手法。李俊誠在2階段的國手選拔中維持自己一貫的穩定度，以沉穩心情應對，順利取得正取國手資格。

桃竹苗分署長林淑媛表示，選手們在激烈競爭環境中脫穎而出，每位都是台灣之光，她引用勞動部長許銘春的鼓勵話語「絕對的專注，絕對的信心」，鼓勵國手們在未來的國際賽場上爭取佳績。她也說，分署持續與轄區各校合作，針對有興趣和潛力的學生，提供各項培訓資源為國家爭光。歡迎有意願參與培訓計畫的國、高中學校及青年們，可聯繫分署自辦訓練科（03）4855368＃1562、1568。