菲律賓軍方高層赴靠近台灣的巴丹群島省（Batanes），視察當地駐軍。

美國正尋求在菲律賓開發港口，以增加直接進出面向台灣戰略島嶼的機會，而專家認為，北京將視這為敵對行動。

據《新聞周刊》（Newsweek）8日報導，美國正和菲律賓談判，打算在距台灣約125英里（約201公里）的巴丹群島（Batanes Islands）建港。而巴丹群島與台灣之間的巴士海峽是西太平洋及南海間的重要航道，要是解放軍攻台，也將是主要航道。

菲律賓官員告訴路透，美軍最近曾造訪巴丹群島，以討論建港事宜。巴丹群島省（Batanes）省長凱柯（Marilou Cayco），她尋求美方資金，以開發民用新港口，好在雨季時，協助貨船在波濤洶湧的大海中停泊。

而最近北京發布「2023年版標準地圖」，納入台灣、南海諸島，還有中印存在領土爭議的地區，引發台灣、印度、馬來西亞、印尼和菲律賓抗議。而相關的建港提案，可視為美國在南海反制北京的舉動。

英國倫敦大學亞非學院（SOAS）中國研究院院長曾銳生（Steve Tsang）指出，美國在太平洋島嶼興建港口和設施，以支援介入解放軍攻台的任何舉動，都會被北京視為敵對。他並強調，無論是菲律賓的特定提案，還是較廣泛的提案都一體適用。而無論興建的是顯見的軍事設施，還是表面上的民用設施，也都適用，因為一旦爆發衝突，它們都能用來讓美國支援台灣。

另一方面，捍衛民主基金會（Foundation for Defense of Democracies，FDD）網路科技創新中心總監蒙哥馬利（Mark Montgomery）說，建港計畫可能引發中方規劃和風險管理的不確定性。「我認為，他們會透過利用一切可能的經濟工具，繼續向菲律賓施壓，來加以還擊。」

捍衛民主基金會7月在政策簡報中指出，隨著解放軍在台灣周邊部署破紀錄的軍艦，區域緊張跟著升高。而這顯示，北京打算在台灣1月舉行總統大選前，維持高實戰演訓的節奏，而這可能會升高「近到中期中美部隊間的誤判」。