高雄特搜隊通過國家特種搜救隊伍中型認證考核。（翻攝照片／洪靖宜高雄傳真）

高雄特搜隊獲國際搜救隊伍證書及標章。（翻攝照片／洪靖宜高雄傳真）

今年5月高雄市特搜隊順利通過國家特種搜救隊伍中型認證考核，7日內政部消防署授「特種搜救隊國家認證證書」與「識別標章」，加入國際人道救援輪值，成為台灣國際搜救隊一員。高雄排定於今年9月及10月為國際人道救援輪值月份，意味這2個月一旦國外發生重大災害需要國際支援，高市搜救隊將立即啟動救援任務。

經歷多次自主訓練與36小時不間斷動員演練，高雄市特搜隊於今年5月6日至8日由特搜隊隊長暨災害搶救科科長蘇裕銘帶領下，前往內政部消防署竹山訓練中心參加完全比照聯合國國際搜索和救援組織（INSARAG）指南的NAP認證及考核，過程中團隊發揮合作精神不畏艱難，終於順利通過國家特種搜救隊伍中型認證考核。

9月21日就是國家防災日，內政部消防署於7日頒發今年通過「特種搜救隊國家認證計畫(NAP) 」之認證考核隊伍證書及標章。頒證儀式由消防署長蕭煥章主持，典禮隆重。

高雄市排定於今年9月及10月為國際人道救援輪值月份。這意味著，這2個月一旦國外發生重大災害需要國際支援，高市搜救隊將立即啟動救援任務，召集精銳搜救人員及裝備搭乘專機前赴災區提供支援。

搜救隊隊長蘇裕銘感謝搜救隊每一位成員投入與付出，表示能通過認證及本次獲頒此項殊榮是整個團隊的共同努力，非任何一己之力可完成。未來高雄特搜隊，不僅守護國內地區，更可前進國外，展現「TAIWAN CAN HELP！KAOHSIUNG CAN HELP!」的救災實力，並將不斷充實各類特殊搜救裝備和器材，同時進行多項專業培訓以提升救災能力，持續朝重型搜救隊的目標邁進。