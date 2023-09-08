「2023光織影舞」將於9月29日登場，今年主打紅粉芭比風，活動主視覺提前亮相。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

「2023光織影舞」將於9月29日登場，今年主打紅粉芭比風，連主題市集也跟上粉紅風潮，為營造滿滿粉紅泡泡，市集特別邀請人氣淇淋品牌「蜷尾家」、日本名店生吐司「嵜本SAKImoto Bakery」等知名品牌，為此次活動推出獨家限定粉紅商品。

嘉義市政府積極打造城市觀光品牌，自2020年起每年舉辦「光織影舞」光影藝術展，累積已吸引逾百萬人次入園觀賞，深獲各界好評，今年「2023光織影舞」再求突破、創新，光影藝術跨界結合時尚設計，展區大玩粉紅色外，也首度推出市集活動，讓主場地北香湖公園散發粉色光芒。

市府觀光新聞處長張婉芬表示，「2023光織影舞」除運用讓人為之瘋狂的粉紅色，打造夢幻又浪漫的裝置藝術外，展期天天都有粉紅主題市集「DEAR MOON MARKET」，「光織影舞」光影展自9月29日至10月10日每天晚上6點到10點，市集則從下午4點先起跑，且為此次活動還推出吃獨家限定粉紅商品，有興趣的市民朋友千萬不要錯過了！

張婉芬說，本次活動共邀請近60家特色店家及文創商品等，首次邀請的蜷尾家配合粉紅主題，特別推出限定商品「美顏飲蔓越莓PLUS霜淇淋」及「美莓漂漂飲」，另外，嵜本SAKImoto Bakery使用純天然帶有粉紅色澤的紅寶石巧克力（Ruby Chocolate），特製出粉紅色的「RUBY巧克力蝴蝶酥」、「RUBY巧克力磅蛋糕」及「蔓越莓布列塔尼」等，呼應光影藝術裝置「月光交響曲」，邀大家帶著粉紅主題市集的美食，搭乘北香湖上的太空船，載著浪漫和愛飛向DEAR MOON。

市府觀光新聞處表示，「光織影舞」活動接連榮獲「美國紐約設計獎」及「謬思設計獎」等國際大獎，還曾以1520顆太陽能燈具，刷新金氏世界紀錄，打響嘉義市城市IP的國際能見度，今年「2023光織影舞」以光影藝術跨界結合時尚設計，在北香湖公園編織粉色光芒，將努力爭取更多國際大獎，讓嘉義市之美閃耀國際。