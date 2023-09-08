基泰建設在台北市大直的建案因施工不慎，導致大直街94巷民宅傾斜、坍塌，附近居民人心惶惶。一名網友挖出78年前美軍的航照測量地圖，可見事發地點旁的明水路、北安路一直到植福路在以前是舊河道，直言「以前可是一片水田窪地，地基怎麼可能會穩！」呼籲民眾在都市買房一定要參考古地圖。

一名網友在批踢踢發文表示，這件事建商一定要負責，畢竟住戶住了30、40年沒事，一動工沒穩固地基就造成了損害，「然而住戶也要付一部份的責任，當初就不應該在那裡買房子；那裡以前可是一片水田窪地，地基怎麼可能會穩！」

原PO貼出地圖，出事地點大直街看似離基隆河有一段距離，「其實不然，因為基隆河是有『截彎取直』過的。」他再放上一張1945年美軍的航照測量地圖，在蜿蜒的舊基隆河和四海潭之間很明顯有一片埤圳窪地；如今出事的地點就在舊河道與埤圳窪地之間。

原PO呼籲民眾在都市買房子一定要對照古地圖，因為台灣太多地方把舊河道、舊圳埤填起來，這些地方地基含水量很高，蓋房子一定要加強加固，「只要一偷工減料，就會出現今天的慘劇。」