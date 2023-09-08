提到最能解決便秘的水果，一般人多會想到香蕉，但一項國際研究指出，每天吃2顆綠色奇異果，每周排便次數可增加1.5次，效果優於瀉藥，同時原本腸胃道不適的症狀也顯著改善。醫師表示，奇異果除了可避免便秘外，也很適合糖尿病患與減重者食用。

基隆長庚醫院胃腸肝膽科醫師錢政弘在其臉書表示，一份由紐西蘭奧塔哥大學發表在《美國胃腸學期刊》（The American Journal of Gastroenterology）的研究指出，奇異果可以改善便秘，綠色奇異果效果尤其好。相較於過去研究，此份研究是由紐西蘭學者找來日本、義大利與紐西蘭等3個國家的志願者進行，研究設計較嚴謹、更具說服力。

錢政弘表示，此次研究邀請3國、共184名參與臨床試驗，分成「健康組」、「功能性便秘組」和「便秘型腸躁症組」3組，其中，便秘型腸躁症的定義為便秘會伴隨著腹痛，而功能性便秘組則無腹痛症狀。研究目的是比較奇異果和臨床一線使用的藥物（Psyllium，即洋車前子）對於慢性便秘的患者的治療效果。

參加者每天吃「2顆去皮綠色奇異果」或瀉藥（洋車前子7.5克）依序各1個月，並記錄吃水果或吃藥時排便情況。結果發現，2組有便秘的患者吃奇異果的通便效果明顯優於吃瀉藥，每周自發性排便的次數明顯增加1.5次。此外，原本有便秘與腸躁症的患者在吃奇異果後，原本胃腸道不適的症狀也獲得顯著改善。

錢政弘表示，奇異果因含豐富纖維，可以吸收水分、軟化糞便，讓排便較不費力。此外，奇異果是屬於低GI（升糖指數）的水果，適合糖尿病患或想減重的人食用。