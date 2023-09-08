兩岸新媒體產業融合交流活動，8月下旬在福建舉行。(主辦單位提供)

大陸新媒體和電商直播行業蓬勃發展，近日有一群台灣青年赴福建參訪交流，實地了解大陸新媒體及直播的生態和運作模式，活動特別請到大陸電商直播一姐薇婭鼓勵台青。薇婭表示，直播電商行業近年在大陸經歷爆發式增長，有愈來愈多的新內容、新模式、新元素和新玩法，他認為兩岸電商融合，具有巨大的發展潛力和機遇，鼓勵台青放眼大陸廣闊市場，她還稱台灣同胞是大陸電商發展生機中，不可或缺的重要組成。

由中國海峽研究院（香港）、有範創業投資基金主辦的兩岸新媒體產業融合交流活動，8月下旬在福建舉行，活動以「產業攜手，融通未來」為主題，邀請12位台灣網紅到福建參訪交流。

大陸帶貨一姐薇婭特別為此活動錄製影片鼓勵台青，她表示，「兩岸血脈相連，長期以來同頻共振，在發展上一直有著非常多的相似性」，她說，直播電商行業作為推動數位經濟發展的新動力，近些年在大陸經歷了爆發式的增長，愈來愈多的新內容、新模式、新元素、新玩法被帶入進來，為這個行業增添了無限生機，「台灣同胞也是這股力量不可或缺的重要組成」。

薇婭表示，兩岸融合發展是民心所盼，大勢所趨，福建省作為大陸對台融合發展政策示範區，已經搭建起兩岸民間交流的大平台，兩岸電商融合，具有巨大的發展潛力和機遇，希望台灣的青年朋友們能嘗試跳出在台灣的侷限，放眼大陸廣闊的市場，把握中華民族偉大復興的歷史發展大勢，抓住兩岸融合的電商機遇，成就各自的人生價值和夢想。

據介紹，此次活動邀請專業認證講師現場授課，帶來《大陸新媒體的生態、思維與機遇》、《自媒體的變現模式》兩場專題講座，赴廈門、南平等地參訪，參觀了「大話熹游」文化IP主題場館、雲創直播小鎮。主辦單位指出，希望透過此活動讓台青更直觀地認識大陸，進一步加深兩岸新媒體產業的交流與合作。

薇婭曾創下許多直播帶貨記錄，2019年1月，曾創下牛仔褲上線5000套1秒售罄，2020年曾以4000萬人民幣賣出火箭，最近旗下的子公司還發表「AI 虛擬人直播業務」。