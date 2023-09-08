新竹市長高虹安爭議不斷，7日深夜返台；民進黨今記者會痛批，從民眾黨到高虹安都是如此，從寄生國會到寄生新竹，只想把民意變成手中酬庸的權利。

民進黨今記者會指，國民黨與民眾黨藍白兩黨為選舉私利，可說是大貪小貪，無所不貪，也毫無利益迴避。

民進黨發言人林楚茵表示，民眾黨和柯文哲過去友不少貪取小利的惡例，不懂利益迴避，是利用國家資源的慣犯，從柯文哲擔任台北市長開始，多次被爆出民眾黨將其黨務主管及黨工寄生國會，使用國家資源辦公及處理黨務，光電費就是其他黨團的三倍，完全無視外界觀感。

他說，對照柯文哲掛在嘴邊的清廉，貪得無厭的利用國家資源，現在又有愛將新竹市長高虹安爆發豪宅及豪車的新竹奇蹟，實在諷刺。

民進黨新竹市立委參選人林志潔表示，新竹市長高虹安無心市政，局處首長三輪換，豪宅、豪車沒交代，市政成績墊底，令人遺憾。

她說，高虹安市府坦承接受建商友人長期提供座車和駕駛接送服務，姑且不論建商友人與政府核發建照的各種利害關係，身為地方首長的高虹安就不應該接受，即使沒有利害關係，也明顯超額，沒有申報於法不合，更難說高市長是否還接受其他捐贈；還是高虹安是「沒有5000萬豪宅不住，沒有500萬豪車不搭」。

林志潔指出，高虹安市長不分餽贈利益迴避，可能是一種習慣或文化。依據高虹安助理費起訴書內容，民眾黨高層儼然將高辦的公積金當成提款機，只想把民意變成手中酬庸的權利。但新竹市民何辜？要承受首長的問題，忍受市政停滯的苦果？