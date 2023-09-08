台北市中山區大直街一處巷弄中的民宅，昨（7）日晚間發生房屋嚴重龜裂傾斜，甚至連一樓都出現嚴重下陷。北市府初步釐清原因，疑和基泰建設公司在附近的建案工地有關。而基泰背景也在今日一一曝光，其創辦人沈祖海更是和清朝一名治台大臣有關。

基泰創辦人沈祖海出生於上海，大學畢業後在上海大陸工程公司工作，1949年來台，先後任職聯勤總部、美軍顧問團顧問工程師。1958年更成立自己的建築師事務所，台北世界貿易中心、台北國際會議中心皆是其手筆。此外，更引人關注的是，他還是台灣海防欽差大臣沈葆楨的五代孫，家世可說是非常驚人。

除了在台灣留下著名的地標建築，沈祖海在1967年還榮獲第一屆建築金鼎獎，並於1997年拿下內政部第三屆中華民國傑出建築師獎規劃設計貢獻獎，但不幸在2005年於上海的宅邸內辭世，享壽79歲。

另在基泰建設的官網也可以看到，沈祖海以創辦人的身份寫下，民國68年時，自己的事務所裡有一群對房地產抱著濃厚興趣， 並滿懷著創業熱誠與理想的年青人，既非擁有大筆土地的地主，也不是握有雄厚資金的財團， 更缺乏案原和經驗，但卻都是學有專精的建築工程師，「為了成全他們的抱負，我不遺餘力地提供資金、傳遞經驗，匯集這些人才，滴水成河，創建了基泰建設」。