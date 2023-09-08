美國不斷對大陸祭出半導體出口管制措施，北京政府自力更生戰略逐漸浮上檯面，根據韓媒BusinessKorea報導，大陸正採取投入大量資金來吸引海外半導體人才，以及繞道第三國取得美國的半導體設備和晶片等招式來反擊美國。

報導指出，有越來越多南韓獵才公司為陸企招募半導體專家，但並未實際透露這些陸企的名稱。值得關注的是，大陸並非最近才開始招募海外人才，先前早在2008年就推出「千人計畫」，但因為被美國盯上導致計畫一度停擺，現在又悄悄改名「啟明計畫」捲土重來。

報導提到，大陸正透過「啟明計劃」招募海外人才，並提供激勵措施包括住房補貼、300萬至500萬元人民幣的合約獎金等，甚至還提供鑽石、名牌包和汽車等。

至於被美國列入出口黑名單的華為，則獲得大陸政府的大力支持。美國半導體產業協會（SIA）表示，華為透過用其他公司的名義來收購和興建工廠，藉此欺騙美國政府和規避審查。

此外，大陸也可能透過友好國家，進口美國控制的半導體設備。根據聯合國貿易統計，馬來西亞去年從全球3大半導體設備大國美國、荷蘭和日本等的進口金額，大增了5.8億美元，年增幅達127.7%。

值得關注的是，大陸從馬來西亞進口的半導體設備，也增加至5.9億美元。市場猜測，大陸可能繞道馬來西亞，以規避美國半導體設備的出口限制來獲取額外設備。最後，大陸也一直試圖透過投資或收購包括半導體公司在內的科技公司。