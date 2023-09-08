台北市接連出現幾個天坑後，這回更離譜，建案「基泰大直」施工，導致鄰近公寓塌陷、傾斜。網友熱議，該地地質是否因曾是基隆河道，所以特別軟弱？稍有不慎就會造成威脅。

根據資料，基隆河為避免下游地區水患，分別於1964年至1965年，以及1991年至1993年進行截彎取直工程，河道拉直後的新生地，包括現在大直的北安路、明水路，和美麗華周邊。

行政院曾在2016年公布「土壤液化潛勢查詢」，大直鄰近基隆河的水岸第一排被列為土壤液化中、高度潛勢區，幾棟豪宅都位在潛勢區內。網友好奇，「土壤液化」和這次事件有關嗎？

「基泰大直」基地在大直路的巷子裡，當地屬於老社區，多為公寓或華廈，和截彎取直後的新大樓不同，雖然也離基隆河不遠，但地質「相對穩定些」；也不是說潛勢區就不能蓋房子，而是更要注意地基深度、建築結構。

北市府初步認定，「基泰大直」因大底沒打好，導致支撐的連續壁破裂。業界感嘆，近來天坑頻傳，應都與建案施工有關，為什麼以前很少發生這種現象？「因為以前可以夜間、假日施工，降低包泥或斷樁機率」。