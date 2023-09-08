台南市政府觀光旅遊局舉辦的「ONE PIECE海潮慶典–航向偉大的台南吧！」活動，以12米高的「千陽號」做為主要展出裝置。（洪榮志攝）

眾多動漫迷引頸期待的魯夫及草帽海賊團，首度開著「千陽號」登陸台南。市府觀光旅遊局舉辦的「ONE PIECE海潮慶典–航向偉大的台南吧！」活動，今天在安平遊憩碼頭舉辦揭幕記者會，成為安平新打卡亮點。市長黃偉哲強調，千陽號首度來台灣就選擇台南，歡迎各地民眾來訪，共同參與美好的海潮慶典。

黃偉哲指出，海潮慶典活動將從9月8日起至10月29日止，現場除展示深受大家喜愛的「大型千陽號陸上氣球」、喬巴超人帽氣球與可愛的喬巴超人FRP外，活動表演與周邊配置也相當吸睛，不僅有夜間燈光秀、航海王周邊商品販售，還有5座草帽海賊王主題拍照區，誠摯邀請全國各地的朋友與海賊迷，把握時間前來朝聖。

觀旅局也表示，海潮慶典以12米高的「千陽號」做為主要展出裝置，活動期間每晚也將打造夜間絢麗燈光秀，搭配特色主題歌曲，帶領大家進入航海王的世界，現場還布置各種充滿創意的主題裝置，一起等著海賊迷共同來探索。

觀旅局還說，此次海潮慶典活動地點位於安平遊憩碼頭，參加活動之餘，還可走訪附近的安平老街、安平古堡、安平樹屋、億載金城、大魚的祝福與安平定情碼頭德陽艦園區等人氣景點。