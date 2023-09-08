基泰建設位於台北市中山區大直街94巷3弄口的建案「基泰大直」因施工未做大底，導致工地坍塌、鄰房傾斜，隔壁大樓甚至承受不住壓力下沉1樓變地下室，緊急撤離197戶367人。上午制高點驚悚畫面曝光，只見現場民宅往下沉，一樓遭到吞沒，工地內連續壁施工鋼架扭曲，道路遭到掏空斷裂。轄區中山分局表示，為了工程搶救及周邊住戶安全，將擴大交通管制範圍。

從鄰近畫面可看出，「基泰大直」工地內施工的連續壁鋼梁全都扭曲變形，鄰近的民宅仄是承受不住壓力，直接往下沉，公寓鐵窗也變形折斷。而緊鄰工地的道路則是遭到掏空陷落，路面坍塌變形。

大直公寓塌陷「道路破裂扭曲」，擴大交管範圍曝光。(中山分局提供)

經目前初步鑑定，肇因為工地往下開挖3層，卻未立即做大底，進而造成連續壁破裂，坍塌先由基泰工地發生，然後擴散到一旁1、3、5、7、9號單數號共6棟建築，目前北市府已緊急灌漿，阻止坍塌擴大。

轄區中山分局表示，為利工程搶救及周邊住戶安全，針對大直街以北、大直街84巷以東、大直街94巷3弄以南、大直街124巷以西道路管制人車進出，相關管制點如下:

一、大直街與大直街67巷口

二、大直街84巷與大直街口。

三、大直街與大直街94巷口。

四、大直街與大直街124巷口。

五、大直街94巷1弄與大直街124巷口。

六、大直街94巷3弄與大直街124巷口。

警方也籲請駕駛人隨時收聽廣播最新訊息，避開管制區、提前改道行駛，並遵守各路口員警及義交之指揮，以免管制區域周邊道路車流延滯及耽誤行車時間。