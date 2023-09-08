行政院勞動部今召開基本工資審議委員會，國民黨團表示，蔡英文總統曾承諾要將基本工資調漲到3萬元，國人不會忘記，但蔡總統任期即將結束，應該要落實對勞工及年輕人的承諾，難道蔡總統承諾最低工資3萬元是喊假的？照顧年輕人是喊假的？

國民黨立委李德維表示，今召開的基本工資審議委員會是蔡總統任內最後一次會議，如果無法將基本工資調漲到3萬元，蔡英文將對不起勞工、對不起年輕人。回顧2017年蔡英文總統信誓旦旦要為勞工、年輕人打造一個更好的環境，不斷宣傳民進黨最關心勞工與農民，但明年就要下台的蔡英文有為低薪的勞工和年輕人，做了什麼嗎？

李德維指出，由於通膨持續上漲，即便蔡政府有調漲基本薪資，但依舊緩不濟急，追不上通膨速度。為此，他要問蔡英文，曾說過「勞工是我心中最軟一塊」，現在跑去哪裡了？還是要等到國民黨明年執政，讓侯友宜來照顧勞工、年輕人，努力改善國內低薪環境。

國民黨立委費鴻泰也用數字說明，2012年受雇者總薪資中位數44萬元，2021年受雇者總薪資中位數50萬6000元，成長14％。2012年勞工平均薪資中位數為55萬元，2021年平均中位數為67萬元，中位數成長21％。從統計學角度分析，中位數與平均數在同一個點上，中位數若比平均數少，代表了所得不平均，有錢人更有錢，低收入者更辛苦；這也代表有錢人的所得更高。

費鴻泰直言，蔡英文的勞工成績單，包括改善青年低薪、最低工資立法、勞保年金改革，全部都跳票。他強調，國民黨團在本屆會持續推動三大勞工法案，包含《證券交易法》第14條、《中小企業發展條例》第36條之2、《公司法》第235條之1；他強烈建議，本國勞工與外國勞工的薪資必須脫鉤，外國勞工薪資按照國際標準，我國勞工則按我國法令滾動式調整，否則年輕人將依舊不敢結婚、不敢生小孩。

國民黨立委賴士葆表示，今天行政院將召開基本工資審議委員會，外界一般預估基本工資可能調整3％-3.5％，大約在2萬7192元至2萬7330元之間，但距離蔡英文總統2017年所承諾基本工資3萬元還有一段距離。

賴士葆指出，蔡英文總統不斷吹噓，在任內調整多次基本工資，卻一直未達到她所承諾的目標和理想。而年輕世代大都支持民進黨、支持蔡英文總統，但根據最近公布去年最低薪資為4萬4000元，但68％勞工領不到這個數字，年輕人平均年薪不到50萬元，蔡英文總統執政7年多，年輕人依舊無法擺脫低薪、高房價的現實。

賴士葆指出，蔡政府不斷提出要有「最低工資法」，但事實上最早提出的是現任台北市長蔣萬安在擔任立委時提出，而到現在為止，還看不到行政院版本，難道是心虛不敢提出？而今年3月24日法院處理「疫後強化特別預算」時，國民黨團提出主決議，要求將基本工資提高到3萬元，也被民進黨立委全數反對。

賴士葆質疑，蔡英文既然承諾要將基本工資調漲到3萬元，究竟何時兌現？而賴清德當過行政院長又是現任副總統，為何沒有辦法讓基本工資調到3萬元？難道蔡英文承諾最低工資3萬元是喊假的？照顧年輕人是喊假的？

賴士葆大酸，蔡英文是跳票總統，賴清德是跳票副總統，也請賴清德告訴國人，提出的三大遠景，基本工資是多少錢？3萬元還是更多？期待賴清德給年輕人一個答案。