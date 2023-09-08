京鼎為擴大自主研發的半導體自動化設備營運規模，2019年6月成立全資子公司凱諾科技，由京鼎半導體設備資深研發團隊擔任核心成員，提供半導體前段自動化設備、晶圓檢測設備及微污染防治方案等產品。

凱諾科技表示，公司目標成為半導體晶圓製造廠及晶圓級封測廠在生產效能提升與良率提升的最佳夥伴，對此布局先進晶圓製程超高潔淨度環境的晶圓傳送、儲存、監控、檢測、清潔等一系列設備與服務，產品已獲各大指標半導體廠採用，應用於5奈米以下高階製程。

據京鼎年報揭露，凱諾科技2022年營收4.43億元、年增達99.96％，稅後淨利0.28億元、較前年虧損0.53億元顯著轉盈，以目前實收資本額0.55億元估算，每股盈餘約5.18元。2023年上半年稅後淨利52萬元，較去年同期虧損541萬元顯著轉盈，每股盈餘約0.09元。

凱諾科技表示，此次以高潔淨、高真空及影像辨視核心技術為基礎，提供多種整合解決方案，以客戶需求出發，提供客製化的設計服務、在地化的技術支援及即時性的售後服務，協助客戶提升產出及良率及降低營運成本，與客戶共創成長與雙贏。