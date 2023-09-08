晶圓代工龍頭台積電(2330)公布2023年8月自結合併營收1886.86億元，較7月1776.16億元成長6.2％、較去年同期2181.32億元減少13.5％，續升至今年次高、改寫同期次高。累計前8月合併營收1.35兆元，較去年同期1.43兆元減少5.2％，仍續創同期次高。

台積電先前法說時預期，第三季合併營收介於167～175億美元，在新台幣平均匯率30.8元狀況下，毛利率、營益率介於51.5～53.5％、38～40％。以中位數估算，合併營收5266.8億元，季增9.5％、年減12.09％，毛利率52.5％、營益率39％分創近7季、近15季低點。

台積電表示，3奈米製程強勁量產將帶動第三季營收回升，惟部分成長動能被客戶持續庫存調整抵消。而在稼動率回升狀況下，仍預期第三季毛利率將下滑，主因3奈米量產初期稀釋抵銷約2～3個百分點，預期第四季毛利率將被稀釋約3～4個百分點。

台積電將今年美元營收展望自衰退中個位數（4～6％）下修至近1成，儘管今年營運面臨更大挑戰，資本支出仍可達320～360億美元預期低標。並維持未來幾年美元營收年複合成長率（CAGR）達15～20％預期不變，長期毛利率達53％目標應可達成。

市場研究機構TrendForce認為，全球前十大晶圓代工產值第三季可望谷底反彈、後續緩步成長。其中，穩居龍頭的台積電受惠iPhone新機生產周期帶動相關零組件拉貨動能，配合3奈米高價製程正式貢獻、彌補成熟製程動能受限困境，第三季營收有望止跌回升。