「基泰建設」發表最新聲明，除感謝市府第一時間協助處置，並指出現場情況已穩定，相關責任歸屬釐清中，目前正進行發放慰問金，對造成鄰房居民不安深感抱歉，將全力進行善後事宜，協助受災居民重建家園。

昨日晚間台北市大直地區發生房屋倒塌意外，疑似鄰地新建案工程施工不慎所造成， 基泰指出， 由衷感謝市府協助，於第一時間內處置快速，透過官方民合作，處理得宜、幸無任何人員傷亡，實為不幸中之大幸。本案目前相關技師已到現場鑑定，責任歸屬須待釐清後才能確定，目前本公司正全力協助處理後續相關事宜。工地現場經過營造廠全晚灌漿，目前狀況已穩定，已開始進行填砂及道路修復工作。

基泰強調，關於本事件造成鄰房居民之不安，本公司深感抱歉，除全數妥善安置，目前正進行發放慰問金、及善後意見收集事宜。感謝市長已指示現有國宅可以協助居民安置工作，目前正積極溝通中。本公司再次承諾，不會規避相關責任，將會全力協助受災居民重建家園。