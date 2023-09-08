彰化市公所今天舉辦包含火化場等設施的「彰化藝術生命園區設立概念構想」說明會。（孫英哲攝）

彰化市公所今天舉辦包含火化場等設施的「彰化藝術生命園區設立概念構想」說明會，彰化市長林世賢與彰縣府民政處長賴致富均強調有興建火化場之必要，但延和里長王勝和質疑說明會未在當地舉辦，且許多參加民眾被動員來表達「贊成」，這樣的說明會正當性何在！

彰化市公所在介壽生活藝文館舉辦彰化藝術生命園區設立概念構想說明會，吸引超過5百人到場關心，其中包括立委黃秀芳、彰縣府民政處長賴致富，以及縣議員楊子賢、莊陞漢、許雅琳與市代會主席陳文賓及市代表蒒志彬等民代官員，也不少葬儀社相關業者與會。

彰化市長林世賢指出，舉辦說明會就是要讓民眾表達各種意見，彰化藝術生命園區興設案未來將接受全民監督。他能理解反對者的心情，殯儀館場區優化，不會浪費4.5公頃的土地，不僅不會衝擊房價，還可能會因為生命園區整建開發，帶動周遭行情上漲。

民政處長賴致富表示，彰化縣目前是全台唯一沒有火葬場的縣市，彰化縣數十年蓋不出１座火葬場，往生民眾只能送中投等鄰縣火化。火化場是殯葬設施中最重要的關鍵，縣府長年致力推動興建火化場，市公所能舉辦彰化藝術生命園區設立概念構想說明會，縣府的立場全力支持，樂觀其成。

立委黃秀芳說，佩服彰化市長林世賢的勇氣及遠見，彰化殯儀館的確需要優化，但火葬場是不是要興建在彰化殯儀館後方，則是需要與當地居民做完善的說明及溝通，因為大埔地區人口密集，聯外道路也只有1條大埔路。

規畫案委託的建築師事務所人員說明，未來生命園區設施除了納骨塔、禮儀廳、火化場與環保樹葬區，還規劃棺木專道，另園區停車場的興建預期將大幅改善現有停車問題；此外，為杜絕未來火化場設立造成外地來送葬車輛造成大埔路壅塞，也規畫將闢設連接大埔截水溝通往殯儀館（禁止駛入大埔路）的專用車道。

彰化殯儀館所在地的延和里長王勝和表示，當地里民忍受交通、空氣與噪音汙染40幾年，全市有10幾個公墓用地，為何非要選在殯儀館後面，應該要另找夠大又合適的地點來蓋火葬場，而且市公所在5月間撤案後，未與地方溝通，卻原案重提，實在沒有誠意。

王勝和說，今天他只帶他太太及1位幫忙拿東西的民眾前來說明會，5月底市代會就有達成共識，要興建火化場一定要找交通便利的地方，對社區環境的影響要降到最小，最重要的是要取得當地居民同意。