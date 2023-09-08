全國消防績優救護評鑑，新竹縣獲得多個獎項肯定。（竹縣消防局提供／邱立雅竹縣傳真）

消防署辦理的全國消防績優救護評鑑8日頒獎，新竹縣政府消防局今年再度獲得象徵第1名的金質獎肯定，而這也是消防局連續3年獲此殊榮。除此之外，還抱回特殊績優團隊獎、急救精靈獎、接生好手獎、資深救護貢獻獎以及醫療指導貢獻獎等眾多獎項。

消防署全國績優救護評鑑每年會針對各縣市消防局「受理緊急救護無生命徵象（OHCA）案件，派遣時辨識出OHCA，電話線上指導急救成功（ROSC）率」以及「執行急救處置（CPR＋AED）急救成功率」等指標選出各項的績優人員，再按各項排序積分累計評比，由分數最高的消防局獲得金質獎。

除了榮獲金質獎外，新竹縣消防局緊急救護科以「新竹縣的付諸十行」為主題，獲得特殊績優團隊獎。緊急救護科科長劉彥承表示，全球復甦聯盟推出的付諸十行是一個推廣於全球的成功經驗，新竹縣以此為立基，推出新竹縣的付諸十行，以OHCA登錄、電話指引CPR、高效能CPR及快速派遣等，作為提高到院前心肺功能停止病人存活率的10項計畫。

個人獎項上，山崎消防分隊隊員蕭惠元以救護新生兒於孕婦產道產出，經接生處理成功送抵醫療機構分組最多獲得「接生好手獎」。新埔消防分隊小隊長宋奇穎獲得「資深救護貢獻獎」。最特別的是，竹東消防分隊劉名洲以執行急救患者個案（CPR＋AED）分組最多以及患者康復出院分組最多，一次拿下2座急救精靈獎。另外，東元綜合醫院急診科緊急醫療救護中心主任林琪峻，長期擔任消防局醫療指導醫師達10年以上，獲頒醫療指導貢獻獎。

新竹縣消防局長陳中振表示，感謝第一線同仁的付出以及各急救責任醫院的協助，在大家的共同努力下才能獲此殊榮。未來也將持續進步，守護每一條寶貴的生命。