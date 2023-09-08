超思公司購蛋爭議延燒，國民黨團今召開記者會，要求農業部長陳吉仲不要神隱，應出來面對，而農業部也應責成超思，盡快公布超思跟巴西出口蛋商合約細節，供社會檢驗，同時必須說明清楚這批巴西進口雞蛋到底從何而來，是否是日本暫停進口的禽流感高風險蛋？行政院長陳建仁及陳吉仲必須給國人一個清楚的交代。

國民黨立委李德維表示，農業部應該向國人說明清楚這批巴西進口雞蛋到底從何而來？昨天農業部表示，政府對外採購會受到影響，所以委託私人民營企業來做相關工作。要請教農業部為何要成立台農發，為何要成立台農投資？如果政府都無法做到，永遠只是委外，要不要把台農發及台農投資撤了？

李德維嘆，這二年小吃店可以成為生醫公司，資本額10億元的台農發進口3000多萬顆雞蛋，而資本額50萬元的超思公司卻進口8800萬顆雞蛋，「為什麼怪事年年有，民進黨特別多」。

國民黨立委費鴻泰說，農業部、畜產會、超思公司應該一次公布本次專案進口雞蛋所有的公文、文件及流程。一個五十萬元資本額的公司，如何跟銀行處理將近六億的押匯、融資，請農業部與超思一併說清楚講明白。

費鴻泰批，有關係的商人隨隨便便就可以賺上億元，會讓老百姓服氣嗎？政府心中有人民嗎？陳吉仲現在講的話已經没有人相信，請蔡英文、陳建仁出來說清楚講明白。

國民黨立委賴士葆則狠斥，陳吉仲自我作賤為超思的代言人，而且遮蓋事實。只公布畜產會與超思的合約，卻沒有公布超思與巴西的合約，「農業部現在的說法無法說服百姓。蔡英文總統在海外隔空為陳吉仲背書，是沒有意義的」。

賴士葆強調，蔡英文不該胡亂背書，因為陳吉仲沒有公布超思與巴西的合約，這部分才是啟人疑竇的地方，也是最大的問題，導致很多事實被隱藏起來，現在一一被揭露。希望農業部責成超思，盡快公布超思跟巴西出口蛋商合約的細節，讓社會檢驗。

國民黨立委洪孟楷指出，要先確認從巴西進口雞蛋是哪一個牧場生產的？才能確認未受禽流感影響。但食藥署回覆稱「專案進口雞蛋，本署本於權責邊境查驗產品之食品安全衛生，畜牧場之行政區非屬申報事項」。意謂著巴西進口雞蛋所屬牧場及行政地區不用申報，該如何保證在合約中規定輸出前28天未發生禽流感？

洪孟楷表示，日本是進口巴西雞蛋的大國，進口雞蛋有八成來自巴西，日本在巴西爆發禽流感後，六月暫停二個州的牧場雞蛋進口日本。反觀台灣，到目前為止，不知道我們吃的巴西雞蛋是從巴西哪個州進口的？他9月5日發函農業部要求確認，超思公司進口雞蛋是否含自巴西聖靈州（Espirito Santo）及山塔卡達琳娜州(Santa Catarina)兩行政區域所生產，因為這二個州被日本暫停進口雞及雞蛋，但三天過去，農業部仍未回應。

洪孟楷批，6月28日農業部公告巴西為禽流感的疫區，人民難道沒資格知道從巴西進口雞蛋是從哪個州、哪個生產牧場來的嗎？超思公司值得陳吉仲包庇護航到如此程度嗎？他說，合理懷疑這批雞蛋可能是日本政府不要進口的高風險禽流感風險蛋，陳吉仲該不該出來說明？

洪孟楷呼籲各黨團本會期開議時，共同要求陳建仁在總質詢報告前先做進口雞蛋的專案報告，並備詢答，唯有陳建仁出來面對才能針對爭議釋疑，讓國人了解政府現在的態度。