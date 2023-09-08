中市劉俊龍今年1月間毒駕竄逃釀2死1傷悲劇。台中地院今天審理，3名被害家屬出庭哽咽控訴家庭破碎悲痛，請求法官重判「無期徒刑」，不要再放他出來傷害無辜；檢察官認為劉無照毒駕、累犯，且無減刑理由，建議重判20至22年徒刑，審判長諭知今天下午3時宣判。

劉今年1月15日晚間無照毒駕，在中市東區追撞1輛自小客車，因怕無照毒駕曝光，要求不要報案未果一路竄逃， 連闖10個紅燈、5處逆向，還飆上人行道，先後撞擊葉男及連姓雙載姊妹兩機車，釀2死1傷事件後棄車逃逸。

此案為台中地院國民法官首件開庭審理案件，昨天下午開庭，由審判長唐中興等3名法官及6名國民法官審理，今天上午再開庭繼續審理，公訴檢察官張凱傑、黃芝瑋蒞庭，進行證據調查及科刑辯論，被害家屬並提出意見。

檢察官黃芝瑋詳查劉的強盜、毒品及公共危險等前科，多次進出監所，罹患精神疾病，卻未持續就診治療、自行斷藥，甚至連兒子都認為他每天在家喝酒、發酒瘋，是家裡的「米蟲」、累贅，阿嬤也不願管他等證據。

劉坦承犯行表示，他從車子行車紀錄器發現同居人與他的獄友有不正常關係，當晚無照毒駕與劉男發生車禍，希望私下賠償解決，但對方要報警處理，他怕被關才肇逃。「沒有那麼誇張」劉反駁兒子說法，但表示，他也沒辦法回應。此外，他罹患精神疾病都有回診及服藥，但案發前沒每天服藥。

死者葉男女兒哽咽陳述，父女情同朋友，是她重要依靠，農曆春節年前遭橫禍身亡，她至今半年無法接受，劉並無悔意，希望法官能判「無期徒刑」，否則恐再危害他人家庭；連家大哥及大姐指稱，全家規畫春節赴日旅遊共享天倫，沒想到竟痛失小妹、大妹嚴重骨折至今仍在復健，請法官判處重刑，「不要再讓他出來害人」。

檢察官黃芝瑋在科刑辯論時表示，劉無照毒駕、肇逃漠視路人行車安全；曾4次酒駕、1次肇逃前科等累犯，對刑罰反應低，且無減輕刑度事宜，參考近期類似情節案件及2起國民法官等實務判決，各判10年至7年不等，且劉犯案情節更為嚴重，建議依違反《道路交通管理處罰條例》及危險駕駛致死、肇事逃逸等罪加重量刑，且找不到相關減輕理由，判刑20年至22年。

劉當庭表示，他全部認罪，並配合偵辦。劉的辯護師則以「一個受傷的靈魂，引發社會悲劇」指稱，劉患有精神疾病及重度憂鬱症，社會支持者只有同居人及獄友，出獄後發現兩人出軌，才走回吸毒之路，犯後全部坦承案情，以親筆信深表後悔，希望合議庭考量刑法的懲罰、矯正及回歸社會功能，請求從輕量刑。

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