國民黨主席朱立倫今（8）日赴新北市板橋慈惠宮，媒體針對責任內閣議題，是否為政黨合作保留空間，朱受訪時表示，在野政黨本來就有相同理念，未來有機會可與柯文哲討論，如何做才是對人民最有利。

朱立倫近期在中常會拋出「聯合政府」，要從總統制走向責任內閣制，被解讀為傳遞「藍白合」的訊息。朱今早受訪表示，在野政黨本來就有相同理念，國民黨與民眾黨在兩岸關係、公共政策及政府體制有許多努力合作的空間，未來有機會可與柯討論，如何做才是對人民最有利。

侯友宜日前赴花蓮拜會縣長徐榛蔚，朱立倫表示，國民黨提名的立委同志與地方派系領導人都是秉持堅定信念，全力力挺侯友宜，希望達成政黨輪替，讓台灣更好，不只是花蓮展現團結，全國各地都展現下架民進黨的決心。

針對郭台銘將於14日公布副手人選，朱立倫被問及侯的副手，朱則表示，目前全力拚選舉，還沒考慮到，未來尊重侯的決定和考量。朱說，侯友宜14日赴美參訪，最近接待國外貴賓、智庫領導人，大家覺得侯穩健務實，侯一定會獲得美方肯定與認同。