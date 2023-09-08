中國科學家成功在豬的胚胎中，培育出含有人類細胞的腎臟，創下全球首例，有朝一日可能有助解決器官捐贈短缺的問題。

法新社報導，今天發表在科學期刊「細胞：幹細胞」（Cell Stem Cell）的一項研究描述了上述進展，但有專家認為這引發了倫理問題，尤其先前在豬腦中也發現了一些人類細胞。

中國科學院廣州生物醫藥與健康研究院的研究人員將焦點放在腎臟上，因為腎臟是人體最早發育的器官之一，也是人類在醫學上最常移植的器官。

研究主要作者賴良學在聲明中說：「老鼠的器官已能從小白鼠身上培育出來，小白鼠的器官也能從老鼠身上培育出來，但之前在豬身上培育人體器官的嘗試都未成功。」

「我們的方法改善了人類細胞與受體組織的整合，讓我們能在豬身上培育出人體器官。」

這種方法與美國最近一項備受矚目的突破不同，美國是選擇經過基因改造的豬腎、甚至豬心植入人體。

未參加這項研究的倫敦國王學院（King's College London）幹細胞科學教授伊利克（Dusko Ilic）表示，新論文「敘述了器官生物工程新方法的開創性步驟，利用豬做為培養人體器官的孵化器」。

伊利克提醒，要將實驗轉變為可行的解決方案，還須面臨許多挑戰，但「即便如此，這種極有意思的策略仍值得進一步探索」。