P. LEAGUE+ 在8日公布2023-24熱身賽賽程，將偕同高雄17直播鋼鐵人共同主辦，於10月7到9日在基隆開打。只是身為高雄主場球隊的鋼鐵人，竟然沒在高雄自家主場鳳山體育館舉辦官辦熱身賽，而是跑去基隆市立體育館舉辦，只能說鋼鐵人創意十足，且打算開拓新領域。

PLG聯盟及高雄17直播鋼鐵人攜手舉辦熱身賽，期待把南台灣的籃球熱情帶到「雨都」基隆，讓PLG新球季的熱潮能再次襲捲全台、共創全台籃球熱。屆時6隊都將進行2場熱身賽，各隊季外補強的戰力整合、休賽季期間努力練兵的成果，都將透過這次熱身賽進行驗收，相信比賽絕對精采可期。

這次基隆熱身賽賽程如下：10月7日下午2點30分夢想家對攻城獅、下午5點鋼鐵人對勇士；10月8日下午2點30分攻城獅對領航猿、下午5點國王對夢想家；10月9日下午2點30分領航猿對勇士、下午5點鋼鐵人對國王。