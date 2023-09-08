目前腸病毒正處流行期，近兩周全台就診人數都超過1萬2000人，打腸病毒疫苗除每劑4000元外，各醫療院所也一劑難求，國民黨台中市4位立委參選人林家興、羅廷瑋、黃健豪、廖偉翔8日召開「爭取腸病毒疫苗公費 為家長與孩子站出來」記者會，呼籲將腸病毒疫苗納入公費，降低家長負擔。

根據疾管署資料，全國已經連續三周腸病毒門診人數都破萬例，從8月14日到20日1萬1501人、8月20日到8月26日1萬2030人、8月27日到9月2日1萬2145人，有增加趨勢。台中市衛生局長曾梓展指出，台中市原先有考慮補助低收、中低收入戶3歲以下孩童施打，但因經費需1600萬元，加上疫苗已經缺貨，目前還在研議中。

台中市第五選區立委參選人黃健豪，接到很多家長、診所反應陳情，目前就算自費施打，也打不到疫苗的情況，伴隨嚴重的腸病毒傳染情形，造成家長恐慌，呼籲中央應盡速處理疫苗施打的情況。

台中市第四選區立委參選人廖偉翔指出，腸病毒流行已到高峰，尤其嬰幼兒是腸病毒的高危險群，但腸病毒疫苗至少要施打2劑，要價8000元，對許多家庭是不小的負擔，全國5歲以下幼童人口數是81萬人，需要約65億經費，盼能納入公費施打。

台中市第七選區立委參選人林家興表示，很多幼兒園老師以及家長都希望孩童接種腸病毒疫苗，提升保護力、降低重症發生的機率；台中市第六選區立委參選人羅廷瑋強調，腸病毒的高感染性毋庸置疑，若幼兒園班上多位學童感染，又增加家長的照護成本，為避免腸病毒衍生的問題，應編列相關預算將腸病毒疫苗納入公費，也盼總統參選人能將此訴求納入政見。

曾梓展強調，現有疫苗可預防71型腸病毒，但其他腸病毒也可能造成兒童重症，呼籲家長讓兒童勤洗手、做好個人衛生，尤其返家時要先洗手、換衣服，避免感染腸病毒。