大直基泰建設建案7日晚間發生工安事件，不僅工地已經塌陷，就連隔壁棟40年民宅也直接陷落。對此國民黨台北市議員游淑慧則直呼「哼，基泰不奇怪。」並表示以自己過去在市府任職的經驗，以及擔任議員期間接獲的陳情案，都讓她有相當不好的感受。

游淑慧表示，去年他接受一個都更案源住戶的陳情，基泰在10幾年前與他們簽完意願書後，竟然到去年都還沒走完都更程序，而基泰卻突然說要重談建設條件，「可憐住戶已經被拖10年，不知道該怎麼辦，當時我看到實施者是基泰，就力勸住戶還是斷捨離吧。」

游淑慧強調，現階段除了將基泰建設及福益營造在台北市的工地都勒令停工外，也要專案檢查這些工地的施工工法是否有問題，恐怕「有一就可能有二」。其次則是指派法律人員協助住戶求償，並且注意建設公司的財務狀況，「因為這次不只地基補強或修繕，可能整個區域變得必須被迫重建。」

游淑慧說，鑑定後如責任在基泰的施工，那房損重建責任也該是建商承擔，整體的財務負擔會變得十分龐大，要注意避免建商脫產脫身。游淑慧直言，面對財團建商，工程專業弱勢的住戶確實很辛苦，未來北市府應該修法，損鄰的鑑定不該只聽起造人和監造人，必須讓專業弱勢的住戶，在鑑定階段就得到對等的專業協助。