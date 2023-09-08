李佳歡前往日本拍攝新歌MV。（華納音樂提供）

李佳歡即將推出加盟華納音樂的首張專輯，第二波主打〈東京夜晚聽著老派情歌〉MV日前24小時快閃東京拍攝，李佳歡一早就搭乘凌晨班機，拍到最後一刻工作人員收工趕回機場飛返台北，匆忙情景讓李佳歡笑說是她做過最瘋狂的事之一，而她則趁空多留了幾天，回台北時因颱風班機延遲2次，最後是在颱風天中回到家，相當驚險。

〈東京夜晚聽著老派情歌〉音樂元素有著濃厚的city pop曲風，將聽者帶入擁擠的城市街頭，彷彿置身於東京的夜晚；MV情節也從歌曲發想，劇中的李佳歡是個活在1980年代的東京少女，有天在逛著唱片行，放了一張喜歡的音樂後，她突然穿越時空來到2023年的東京，全然不同的年代一開始讓她雖然驚慌，但也開啟了冒險的心，直到最後李佳歡找到了自己那個年代愛吃的醬油糰子，她開始放寬心的享受起在「異時異地」的生活。

此次MV破天荒24小時快閃東京，一行人搭上凌晨的紅眼班機，一到目的地就開始工作，結束後大家再奔回機場，完成台北東京「一日生活圈」的不可能任務，李佳歡笑說是她做過最瘋狂的事之一。送走同事後，李佳歡趁空多留了幾天逛街，卻在回台北時因颱風影響，班機足足被延遲了2次，最後是在颱風天中回到家，讓她直呼：「第一次飛機搭得這麼膽戰心驚。」

回到現實生活中的李佳歡，則表示距離上一次來到東京已經是7年前的事，她說：「上次是跟家人來，這次是第二次到東京，我是拉麵愛好者，這次在東京短短4天吃了6碗拉麵！」MV在人聲鼎沸的新宿、澀谷、下北澤等地拍攝，李佳歡表示對一切都表示很新鮮，印象最深刻的是電車及車站忙碌的行人們，她笑說：「這種上班時間的氣氛跟在新加坡有點像，有種大家壓力都很大的感覺。」為了拍攝，李佳歡也在最繁忙的澀谷交叉斑馬線來回跑了好幾趟，在人群中穿梭也是第一次做的事情。