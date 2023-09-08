導演張吉安（右起）、費里尼御用編劇卡瓦佐尼、萬芳出席威尼斯影展「電影藝術獎」頒獎典禮。（海鵬影業提供）

曾以《南巫》勇奪金馬獎最佳新導演的張吉安，7日以他執導的新片《五月雪》，勇奪第80屆威尼斯影展「電影藝術獎」特別提及，表彰他的新作「賦予了藝術極為獨特的神聖性」，讓他喜出望外！《五月雪》是由台灣、馬來西亞、新加坡聯合製作，日前在威尼斯影展舉行世界首映，隨即爆出好評。

該片藉兩個女人（萬芳、蔡寶珠飾演）相隔49年的奇幻人生，帶出馬來西亞至今依然不能說的秘密－「513事件」，全片在影像、戲曲、音樂、移民、歷史與政治等領域皆有著墨，威尼斯影展除頒發張吉安「電影藝術獎」，更盛讚他致力保存馬來西亞華人文化遺產，「精彩講述了個人與集體記憶的微妙關係」。這部剛獲獎的電影《五月雪》，除已獲邀擔任今年台北金馬影展開幕片，昨天更連傳雙喜獲選溫哥華國際影展，《五月雪》將於11月17日在台灣上映。

張吉安新作《五月雪》日前在威尼斯影展舉行國際首映時，當場感動許多觀眾。除一名巴西記者跟著女主角萬芳哭倒亂葬崗的戲、當場哭到崩潰外，電影更引發許多年輕觀眾對馬來西亞「513事件」歷史的關注。威尼斯影展「電影藝術獎」評審團主席阿萊西奧納爾丁看完《五月雪》非常感動，他除讚賞攝影與鏡頭美學極富詩意，更佩服張吉安不畏爭議，將戲曲結合電影，勇敢拍出、講述一段不容忽視的真實事件，直言是「今年威尼斯最好看的電影」。

張吉安出生於馬來西亞吉打，過去在電影、寫作、音樂等領域均有成就。這次他在新作《五月雪》充分展現其多元的藝術特質，片中音樂與傳統戲曲相互映照，被評審團認為「賦予藝術極為獨特的神聖性」。就連義大利名導費里尼御用編劇艾曼諾卡瓦佐尼都讚賞張吉安「令他想起費里尼的藝術家性格」，更說是他認識並喜愛的第一位馬來西亞導演。

令人驚喜的是，張吉安昨晚還連爆雙喜，除勇奪第80屆威尼斯影展「電影藝術獎」特別提及，更傳來獲選加拿大溫哥華國際影展好消息，該影展策展人歐陽寶珠即盛讚《五月雪》「神秘且悲傷，令人難忘！」。《五月雪》在威尼斯好評驚人，其中【國際影協】」就讚賞電影情感強大，「如同侯孝賢《悲情城市》遇上阿比查邦《華麗之墓》」。《五月雪》將於11月17日全台上映。