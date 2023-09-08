新竹縣工務處長涉貪遭檢調在家中水管搜出大量現金，但住宅中什麼樣的水管可以藏現金？陽明交大建築研究所畢業、現任助理教授的曾聖凱在臉書撰文，說明建築中水管的小知識，並簡單分析幾種管路藏百萬元現金的合理性。

曾聖凱指出，住宅建築中的水管分為給水管、汙水管、雜排水管、雨水管4種。給水管供應自來水接到家中的水龍頭，平時給水管中充滿水，同時保有固定壓力，一旦有開口，水就會噴出或流出，顯然不是個藏現金的好地方。

汙水管主要連接到馬桶，平常沒有人沖馬桶時，汙水管內原則上是空的，曾聖凱表示，由於連接化糞池或汙水下水道，因此管內的味道不佳，一旦沖了馬桶，馬桶內的固體或液體就會流向汙水管，現金藏在這裡雖然不一定會被弄髒，但肯定會被熏臭。

雨水管主要於陽台或露台排雨水使用，曾聖凱表示，管內有沒有水，完全是依據天氣決定。除非刻意把落水頭堵起來，不然一場雨就會讓雨水管持續排水。

雜排水管主要連接洗臉盆、浴缸、淋浴地排，用以排出生活汙水。曾聖凱表示，平時管內是空的，只有排水時會讓該浴室的汙水流過。如果這間浴室經常沒有使用的話，那麼要藏百萬的現金也不是做不到。

不過曾聖凱解釋，通常中水管都在地上，水管直徑以6公分計算，要塞百萬元，若是用千元面額的鈔票可能塞的深度需要超過70公分，若是用2000元面額的鈔票，可能塞的深度會達35公分，無論哪種面額，難度看來都有點高。