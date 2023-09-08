北市中山區大直街一處建案「基泰大直」昨發生工安事故，導致旁邊一排民宅嚴重傾斜下陷，還有一棟公寓1樓變成地下室，大地技師公會理事長施志鴻在臉書指出，該地是極軟弱黏土地層，要特別小心，使網友好奇，台灣那個縣市地質最好，住著最安全？

原PO昨天在PTT表示，看到台北發生房子沉下去的消息，覺得台北地質好像不太好，搞不好地基下面都是爛土，沒有石頭，因此想知道台灣地質最好的縣市是哪裡，「台中還是桃園？聽說都是卵礫石層」。

到底台灣哪裡的地質最好，網友們一面倒指桃園，台中則是因為下面有斷層，較差一點，「桃園是卵礫石+紅土，無活動斷層跟液化潛勢」、「桃園，連地震都沒什麼影響」、「桃園挖捷運不知道壞幾台潛盾機了」、「很多桃園房仲都強調桃園岩盤，地質穩固」、「台中光車籠埔、三義跟大甲斷層就夠嗆了」。

依據「台灣地質知識服務網」資料顯示，全台地質最好的地方是桃園，其中青埔是最硬、蓋房子最穩的地方，為礫石層，下面又是紅土層，不易發生土壤液化。且根據「中央地質調查所 土壤液化潛勢」資料，台灣土壤液化高潛勢區包括台北市、宜蘭、台中沿海以及彰化以南，遇強震可能出現明顯液化現象，地基可能受到中度至嚴重影響。

紅色範圍為台灣土壤液化高潛勢區。(翻攝自中央地質調查所－土壤液化潛勢查詢系統)

中央大學地球科學系系主任顏宏元過去也指出，桃園是全台地震最少的地方，台地地形加上地層多由礫石堆積，地質堅硬，震波也不容易被放大，也沒有活動斷層，過去45年僅發生2次規模4以上地震。不過也有人表示，是否會下陷跟建商施工品質有關，「不然101蓋這麼高那它旁邊有坍塌嗎。」