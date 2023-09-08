基本工資確定調整！基本工資審議委員會今天決議，基本工資月薪調整至2萬7470元、時薪183元，也是總統蔡英文上任以來的連八漲，但距離蔡英文的夢想3萬元仍有距離。

總統蔡英文上任後基本工資已經連7漲，基本工資月薪從新台幣2萬零8元提升至今年的2萬6400元，時薪從120元漲到176元。據悉，基本工資審議會稍早已決議，基本工資將從明年調整至27470元、月薪183元。