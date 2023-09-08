香港遭暴雨狂襲，天文台預警系統於昨(7日)晚發布「黑雨警告」，各地陸續傳出災情，多處交通也紛紛癱瘓，目前定居在香港的藝人廖家儀，於臉書貼出道路坍陷的照片，畫面看起來險象環生，不過其中一張截圖Uber的交通工具竟出現「橡皮艇」的選項，引起網友議論。

廖家儀曬出兒子在家做功課的照片，道出：「香港今朝的暴雨，小朋友又不能上課了，只能在家裡上網課學習」，還附上道路因雨勢過大坍方，一輛車直接墜入坑洞的照片，畫面看起來怵目驚心，不過其中一張截圖，讓所有網友相當傻眼，就是Uber上搭乘的交通工具選項多了「橡皮艇」，時間還顯示2-4分鐘後抵達，讓她忍不住苦中作樂：「我笑到現在都不想睡回籠覺了」。

廖家儀透露兒子的學校因為暴雨停課。（圖／廖家儀的粉絲團臉書）

廖家儀曬出道路因雨勢過大坍方的災情照。（圖／廖家儀的粉絲團臉書）

廖家儀曬出Uber交通工具多了「橡皮艇」選項。（圖／廖家儀的粉絲團臉書）

廖家儀指出因為這場暴雨，讓她憶起某年颱風侵襲台北時，剛好住在捷運被淹掉的地段，那時候政府派人花了整整三天，才把積水全部抽乾，更指出「那時候真的是橡皮艇把食物送進信義區（忠孝東路五段）」，還反問網友：「有人經歷過嗎？」

廖家儀稍早再次發文，她透露昨晚返家時，見到路上積水淹到車輛輪胎，還有不少人即便加錢也攔不到計程車，殊不知一早醒來香港竟風雲變色，眼見新聞報導指出是全球暖化導致雨勢變大，她也藉此呼籲所有人：「環保真的要好好落實，希望我們愛的地球別生病，讓子孫們能平安生活你們都還好嗎？大家平安」。