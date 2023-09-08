王世航從警轉消，笑稱自己「一生奉獻給消防！」。（王世航提供／洪靖宜高雄傳真）

今年8月剛榮升苓雅分隊小隊長的鄭印翔說，會鼓勵身邊的參與消防工作的同仁及後進學弟，參加各式緊急救護競賽。（鄭印翔提供／洪靖宜高雄傳真）

消防署公布鳳凰獎消防、義消楷模，共有消防楷模33名及義消楷模29名。其中高雄市政府消防局右昌分隊小隊長王世航及苓雅分隊小隊長鄭印翔雙雙獲獎。王世航其實過去是名警察，但他心中始終有個「消防夢」，轉考成功並回到家鄉高雄服務，至今已經27年，他說「一生奉獻給消防！」；另一名鄭印翔今年8月剛升小隊長，曾參與過多場緊急救護競賽的他，以戰戰兢兢態度面對消防勤務工作。

「鳳凰獎」是消防領域的最高榮譽，今年鳳凰獎消防、義消楷模由消防署複核小組訪查審核各楷模受薦人員資格及相關事蹟，並完成決選，共選出消防楷模33名及義消楷模29名。今年高雄市政府消防局有右昌分隊小隊長王世航及苓雅分隊小隊長鄭印翔獲獎。

獲獎的右昌分隊小隊長王世航從事消防工作已經27年，其實當年的他，警專13期畢業後就分發到基隆港警所，但他心中始終有個「消防夢」，從警3年後他決定再轉考消防，並回到家鄉高雄，在職期間也積極參與各項專業訓練，他認為自己個性較適合消防工作，提供服務及援助，並笑說：「一生奉獻給消防！」，受訪時他頻頻提及同仁們，一起經歷酸甜苦辣，情感如家人般，一同不畏危險完成任務，並將優良傳統傳承下去。

從2017年10月到高雄服務至今的鄭印翔，於今年8月剛榮升苓雅分隊小隊長，他曾參與過救護領域各類緊急救護比賽，在分隊服勤期間，就曾獲得長官認同指定代理小隊長，他也感性地感謝家人無怨無悔的支持，鄭印翔也提到，未來將持續推動並鼓勵身邊的參與消防工作的同仁及後進學弟，參加各式緊急救護競賽及積極參與消防局各項緊急救護的教學活動，以戰戰兢兢的態度面對消防勤務工作。