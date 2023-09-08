以室內設計為主題的實境節目素來受到觀眾喜愛，為發掘更多像「房產兄弟Property Brothers」這樣具明星潛力的主持人，TLC旅遊生活頻道《設計明星：新人大賽Design Star： Next Gen》請到8名設計師、翻新好手齊聚一堂，在加州工匠、材料充足並配備超大家具倉庫的「設計中心」裡，眾人必須與時間賽跑、克服不同主題挑戰，評審喬納森阿德勒、蘿倫馬克和客座來賓則對選手的設計成果進行嚴格評選，領先者留下、落後者淘汰，贏得最後勝利的人可獨得美金5萬元和錄製個人線上節目的獎勵。

第一集的考題是「我的品牌」，選手要負責將製作單位指定的實驗室改造成彰顯個人風格與品牌特色的客餐廳，打掉重練的同時還得保留一件原有家具將其改造並融入整體設計中，而每人完成指定任務的時間只有3天！正當眾人在時間壓力下焦頭爛額，主持人艾莉森霍克伯斯竟丟出加碼考題-每個人要拍攝一段行銷個人品牌的社群影片……緊張的比賽氣氛因此更加凝結！為了勝出，8位選手將如何各顯神通度過難關？

現實中設計師是無法預知委託個案狀況的，因此選手們第一輪比賽要面對的便是「盲盒房間改裝」。比賽哨音響起，眾人迫不及待奔向各自編號的實驗室，開門瞬間驚喜變驚嚇：東尼分配到的粉紅色房間讓他想起爺爺奶奶家，卡蜜昂的藍色海邊小屋讓她直呼真是一場悲劇，伊萊抱怨他滿是動物紋的桃紅色房間沒有一個能看的東西，克里斯直言他充滿木頭色的房間是山中野人等死的地方！亞莉安娜要改造的房間簡直霓虹惡夢、令她瞬間崩潰，賈斯汀充滿薰衣草紫色的空間則是花到一個不行，佩媞的花俏哥德風房間讓她苦笑連連，瑪莉莎的房間洋溢1970年代風情，她覺得那個綠色很嚇人！

面對美國最醜房間選手們並沒有時間抱怨，因為一般要花6-8週才能完成的設計改造案，競賽中他們只有短短3天時間可以運用，眼下還得找出原本空間中具有潛力的物件，將之改造後融入新的室內設計裡，到底哪些品項會雀屏中選、廢物變黃金，成為替參賽者加分的關鍵？

正當選手為重新配置客餐廳空間和解決裝修突發狀況忙到不可開交，主持人艾莉森霍克伯斯卻要大家先製作一段社群影片貼文，向觀眾和評審介紹自己的設計風格和品牌特色，影片效果優劣並將納入比賽計分。理由是：想成為明星只有設計能力是不夠的，還必須善於創作影音內容，吸引大眾的目光與注意。