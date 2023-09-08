台北市中山區大直街連棟民宅7日晚間疑因一旁興建工地施工未灌水，造成民宅傾斜龜裂進而下陷。（郭吉銓攝）

【全程字幕】民宅塌陷！曝住戶「連滾帶爬」逃出 王世堅痛罵：台北大直成了烏克蘭

台北市大直街94巷弄內民宅昨(7日)因工地施工嚴重傾斜，甚至有一棟民宅一樓直接變地下室，市府緊急疏散居民。台北市議員今(8日)王世堅痛斥基泰建設，並指昨天居民都把觀測到的異狀告知建商、建管處，結果建管處跟都發局毫無作為，繼續讓建設施作，繼續荼毒大直的朋友，「曾幾何時台北大直成了烏克蘭，我們沒有戰爭欸！怎麼突然房子下陷、沉到土裡面！」

王世堅今趕到現場會勘，並陪同2位受害顏姓民眾受訪，透露受害民眾的家昨天完全滲入土壤內，但早在半年前，顏家兄弟發現家裡有異狀，除了牆磚裂縫、 大門很難開啟以外，還看到很多滲漏的地方，偶爾還有嘎嘎作響的聲音，所以透過他、議員陳怡君以及其他人分別做好幾次的會勘。

王世堅舉出，6月底會勘，市府、工務局跟都發局，分別在7月5日、6日給的會勘結論文，竟然造成這些傷害，文裡面都說「非屬施工造成」，7月6日的文還這麼答覆，結果顏家兄弟還是繼續陳情，昨天陳怡君上午到現場會勘，馬上晚上就出事情。

王世堅進一步說，昨天上午來會勘的時候，就已經有很多異狀，顏家兄弟都把觀測到的異狀告知建商、建管處，結果建管處跟都發局毫無作為，繼續讓建設施作，繼續荼毒大直的朋友，「曾幾何時台北大直成了烏克蘭，我們沒有戰爭欸！怎麼突然房子下陷、沉到土裡面！」且他們兄弟父子因有預警，自己感覺到異狀，才趕緊「連滾帶爬」的爬出來。